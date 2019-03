Paula Willems, la novia de Quim Gutiérrez: "A nadie le gusta que le saquen una foto cuando estás haciendo tus cosas"

Paula Willems es una de las modelos españolas con mayor proyección profesional ahora mismo. Ya el año pasado fue elegida la mejor modelo de la pasarela Cibeles y, a pesar de su corta trayectoria, se ha subido a pasarelas como la de París, donde ha coincidido con tops como Blanca Padilla o Alessandra Ambrosio.

La joven, de padre andaluz y madre holandesa, sale además desde la primavera de 2016 con Quim Gutiérrez, con quien mantiene una discreta relación. En una entrevista para LOC de El Mundo asegura que el que la saquen en revistas con su chico lo lleva “con normalidad, aunque un poco raro al principio, pero ya bien”.

Declara además que sus amigas “flipan” cuando la ven en las páginas del papel couché. “Cuando voy por la calle, nunca me entero si hay paparazzi o no. Luego me entero que salen fotos… Bueno, pues te han pillado y ya está”, confiesa. Y añade: “A Quim no le gusta. Creo que a nadie le gusta que le saquen una foto cuando estás haciendo tus cosas y no te avisan”.

Respecto a sobre si su chico le ha dado algún consejo para sobrevivir a los paparazzi, entre risas dice: “No, yo creo que me ve bastante tranquila con el tema”.