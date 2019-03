Paula Vázquez, investigada por Hacienda

Paula Vázquez ha hecho unas declaraciones que recoge el portal Vanitatis donde habla sobre la investigación que le ha hecho Hacienda y carga en contra del ministro Cristóbal Montoro de quien dice tiene una lista negra: "Yo ya no estoy en la lista negra porque he pagado. El Partido Popular lo que hace es sacarnos los colores en la prensa", comenta indignada.

La gallega ha tenido que pagar una declaración paralela que le envió Hacienda tras no haber regularizado su Impuesto de Sociedades una vez que se modificó la ley y el gobierno le dio un plazo para regularlo, por lo que no le ha quedado otro remedio que pagar.

La presentadora, además, habla de la situación política actual de España y comenta que desea un cambio lo antes posible: "Estoy deseando que cambien las cosas en este país. Me duele oír por la calle maricón. Me duele escuchar llamar a alguien puta por la vía pública. Esto hace 15 años no pasaba. Qué está ocurriendo", dice sorprendida.

Paula no se queda ahí y alega que ella fue una indignada más del 15-M y considera que Podemos y Ciudadanos son unos partidos que avalan la igualdad entre la mujer y el hombre en el trabajo: "Yo el 15-M estaba allí. Podemos representa una generación que quiere decir que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo cobro el 25% menos que un hombre por el mismo trabajo. Esto no es justo. Ciudadanos y Podemos me ven como a una igual. Los demás me hacen sentirme ninguneada con frases como 'una mujer no es completa hasta que no sea madre' y esas cosas las escucho de partidos como el Partido Popular", concluye.