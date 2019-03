Paula Prendes aclara su relación con Pablo Iglesias

Desde que el escritor Alfonso Ussía diera a entender que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, estaba manteniendo una relación con una presentadora de televisión, los nombres no dejaron de sucederse, aunque fue Paula Vázquez el que cobró más fuerza. La presentadora se lo tomó con humor y decidió desmentir esa relación.

Ahora el nombre que suena con más fuerza es el de Paula Prendes. Pero al igual que hiciera la otra Paula, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha querido aclarar el asunto con estas declaraciones: “Me muero de la risa. No, la verdad es que no es mi perfil”.

Confiesa que se enteró por su hermana: “La verdad es que si tuviera que ver algo con la realidad me preocuparía, pero como no tiene nada que vez, me hace gracia”. Además, tiene dudas de si realmente Pablo ha roto con su compañera de partido, Irene Montero: “Hace nada, tras salir esta noticia, les vi tomándose algo en una terraza cerca de un teatro en el centro de Madrid”.

Prendes parece tener el corazón ocupado, aunque asegura que nada tiene que ver con la política: “No es político. No es un gremio en el que me gusta mucho indagar”.