Paula Gonu ha vuelto a verse envuelta en una nueva polémica a través de las redes sociales…

La famosa influencer ha sido duramente cuestionada tras publicar un vídeo en TikTok donde aparece representando cómo sufre ataques de ansiedad. Tiempo después de publicar este vídeo, han sido mucho los usuarios que han criticado a la influencer asegurando que ella no sabe lo que es un ataque de ansiedad.

Hasta tal punto han llegado estas críticas, recibiendo comentarios como este: "Esta mujer no sabe lo que es un ataque de ansiedad ni de lejos", que la influencer no ha dudado en salir en su defensa: "Tengo ataques de ahogarme y no respirar pensando que me muero, ataques de no poder ni levantarme. Y también tengo ataques donde nadie lo adivinaría. Si también vais a decidir si sufro ansiedad o no, que se aparten los médicos, que habéis llegado".

"La gente: 'Tú no tienes ansiedad, qué exagerada'. La misma gente: 'Tu vídeo es irrespetuoso porque da a entender que los que tenemos ansiedad somos exagerados'", comenta Paula Gonu en otro tuit defendiéndose así de las críticas.

Unas críticas que han sido tan duras que Risto Mejide, el famoso presentador y marido de Laura Escanes, amiga de Paula Gonu, también ha querido salir en defensa de la influencer: "El problema lo tiene quien crea que le representas. Porque cree que tiene algún derecho sobre tu comportamiento y tú la responsabilidad de cubrir su expectativa. Un seguidor no es un votante. Un votante sí elige a otro para que haga algo. Tú sólo te representas a ti. Y muy bien".

¿Hasta dónde llegará esta polémica?