Paula Gonu tenía preocupados a sus seguidores. La influencer solía publicar vídeos a menudo pero últimamente había dejado de hacerlo. Así ella misma ha querido sincerarse sobre el motivo en su último vídeo, donde ha compartido un escrito muy personal que ha querido leer.

Y es que para Paula su ruptura con Álex Chiner no ha sido nada fácil tras siete años juntos: "Es jodido", ha confesado. "Son cambios fuertes y por eso mi cabeza no está centrada al cien por cien", asegura Gonu, y responde a los que le dicen que entonces no haga vídeos si no se encuentra bien: "Para mí es una forma de escape".

Tras terminar de leer sus palabras, se ha sentido muy orgullosa de sí misma: "Ni me he emocionado ni he llorado al leerlo".

