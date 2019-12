Paula Gonu y Álex Chiner rompieron su relación el pasado mes de septiembre. En ese momento la influencer dijo llorando que estaba muy triste porque su relación había llegado a un punto que no sabían pasar: "Nos queremos muchísimo, pero hay un daño entre los dos que no nos deja avanzar".

Desde entonces Paula no volvió a dar explicaciones de lo sucedido. Pero ahora, respondiendo a preguntas que le han formulado sus seguidores, sí que se ha sincerado al respecto. Y es que poco antes de la ruptura se habían ido a vivir juntos, y ahora ella sigue viviendo en el mismo lugar.

Asegura que pensaba que la soledad le daría muchísimo miedo, pero está aprendiendo a vivir con ella. El problema realmente le llega cuando quiere conocer a una persona nueva, ya que al ser una persona conocida, se le complica.

"Hacía mucho que yo no tenía que ligar y no sé si es más fácil o más difícil", pero sí confiesa que: "Conocer gente cuando eres un poco conocida se hace complicado porque no sabes cómo actuar o cómo esa persona va a reaccionar".

Eso sí, tiene más que claro qué es lo que le gusta de un chico: "Ya puede ser muy guapo y estar muy bueno, que si tiene la cabeza hueca y es un chulo, ya no hay nada que podamos salvar de ese encuentro. Me ponen las mentes mucho, muchísimo".

