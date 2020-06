Paula Gonu ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el trastorno que padece: parálisis del sueño. "Consiste en que tú estás consciente, los ojos se te abren pero no puedes mover el cuerpo", explicaba la influencer.

Algo que se ha acentuado durante el confinamiento: "La última vez que me pasó me cagué viva. Parecía que había una persona mirándome todo el rato y quiero moverme o hablar y no puedo".

Pero a esta situación sus seguidores le han puesto otro nombre: viaje astral. "Según me habéis estado informando, se diferencia de la parálisis del sueño en que, en la última, tu cuerpo está inmóvil y tú estás despierto", ha explicado la youtuber.

