Después de seis años y medio de noviazgo, Paula Gonu y Álex Chiner ponían fin a su relación hace unos meses. Ahora la influencer está aprendiendo de su soledad y así lo revelaba a través de su canal de YouTube: "Al principio pensaba que me daría muchísimo miedo y que la casa se me caería encima, pero realmente estoy aprendiendo mucho a estar en soledad".

Ahora la influencer parece estar aprovechando al máximo su tiempo con amigos, y es que ¡no para de viajar!

Paula Gonu se encuentra en Tailandia, donde no ha parado de publicar un sinfín de fotografías en bikini, y así de fabulosa la hemos visto con este bikini color malva mientras pedía a sus seguidores que no se metiesen con su físico: "A los que me vayáis a decir 'estás más gorda' (porque es que ya os veo venir) 1. No tengo ni idea porque hace años que no me peso y 2. No exijamos medidas perfectas a los demás si luego queremos concienciar sobre la salud mental".

Y es que si la influencer se esperaba mensajes negativos, su Instagram se ha llenado de elogios: "cuerpazo", "estás perfecta así", "menuda diosa"...

Paula Gonu siempre ha reivindicado "que cada uno debería amar su cuerpo tal cual es". Además, hace unos meses realizó un vídeo para su canal de Youtube donde denunciaba la diferencia de tallas entre marcas, algo que impedía a muchas chicas ir de compras pensando que "estaban gordas".