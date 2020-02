Paula Gonu cumplía con su promesa hace unos días y revelaba en uno de sus vídeos cuánto había ganado el pasado mes de diciembre: 13.600 euros. Rápidamente las críticas comenzaron a lloverle ya que eran muchos los usuarios los que no entendían cómo alguien podía ganar tanto dinero por ser una influencer.

De ahí que la propia Paula haya contestado a algunos de esos comentarios. Por ejemplo, una tuitera le decía: "Paula Gonu ganando en un mes más de 15 mil dólares por subir vídeos de mierda, en realidad le envidio, menuda leyendita", a lo que la catalana le contestaba: "Me alegra saber que al menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos".

A este comentario algunos le respondieron que es lo que toca, y ella les respondía: "Pues claro que es lo que toca. No me estoy quejando. Me podría haber ido ya a Andorra que lo tengo muy cerquita de casa".

Después de esto, también ha querido defender algunas profesiones que para ella no son nunca valoradas, pero igualmente ha dicho alto y claro que no quiere hacer comparaciones: "En mi familia hay unos cuantos profesores y otros tantos enfermeros etc y es una vergüenza lo que cobran. Para mí, son las profesiones más infravaloradas que existen", y añadía: "Pero no creo que haya que compararlas con otras profesiones mejor pagadas. Porque es inútil. Lo injusto es que cobren menos de lo que les toca, no que otros cobren más que ellos".

