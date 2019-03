Paula Echevarría vuelve a tener un tenso enfrentamiento con la prensa

No cabe duda que Paula Echevarría es en este momento uno de los focos principales de la prensa, sobre todo teniendo en cuenta que estas son las primeras vacaciones que la actriz disfruta tras su separación de David Bustamante.

Pero, parece que ser el centro de atención constantemente está empezando a cansar a la intérprete y ha vuelto a protagonizar un tenso enfrentamiento con un periodista. Así, Paula dejaba a un lado su característico carácter diplomático y sacó genio cuando la estaban grabando en el aeropuerto antes de coger un avión.

"No te voy a decir nada cielo y me da mucho apuro que vengas detrás de mí y me da mucha vergüenza", empezó diciendo Echevarría. Pero al ver que el periodista continuaba tras ella utilizó otra táctica y le respondió con la popular frase: "Hasta luego Mari Carmen", dijo con ironía.