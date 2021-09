Paula Echevarría se sincera con India Martínez: "Me está costando volver a mi yo de antes"

Paula Echevarría ha podido disfrutar de un verano completamente diferente, pues ha sido el primero junto a su pequeño, Miguel Jr, fruto de su relación con Miguel Torres. La pareja ha aprovechado para desconectar y disfrutar de su nueva vida, así lo han ido mostrando en sus redes sociales. La familia ha estado estos meses entre Marbella y Asturias, ciudades donde también ha estado presente su hija Daniella Bustamante, quien tuvo que dividir sus vacaciones, ya que una parte de ellas estuvo con su padre, David Bustamante.

Después de un verano tranquilo, pero con los mil ojos puestos en el pequeño, la familia ha vuelto a la rutina. La cual le está costando mucho a Paula, ya que la mayor parte de su tiempo se lo dedica a sus hijos, en especial Miki.

La actriz se ha sincerado con su amiga India Martínez, quien quiso compartir con sus seguidores el nuevo reto en el que está envuelta. "Me voy a proponer un reto, ¿lo conseguiré?. Primero necesito volver a estar en forma, ágil y fuerte, y segundo, que alguna marca deportiva se fije en mí como embajadora, por la pasión que le tengo al deporte desde niña!! Sería un sueño hecho realidad. Dadme ánimo!!!", ha publicado la cantante junto a un vídeo mientras hacía una tabla de abdominales.

"No me hables de retos... mi reto se llama Miki y no veas lo que me está costando volver a mi yo de antes", ha comentado la ex de David Bustamante. Ante esto la artista ha aprovechado para animarla: "Ufff tiene muchísimo más mérito el tuyo amiga!!! Pero verás que lo consigues, más estupenda no puedes estar!!!".

A pesar de que no está siendo nada fácil la vuelta a la rutina y más con un pequeño de por medio, la actriz está intentando buscar tiempo para dedicarse a ella misma, publicaciones que ha ido compartiendo con sus más de tres millones y medio de seguidores.

