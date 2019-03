Paula Echevarría se sincera: "En su día me operé el pecho"

LA ACTRIZ ES PRO CIRUGÍA ESTÉTICA

La revista Diez Minutos ha podido hablar con Paula Echevarría acerca de sus secretos de belleza, una entrevista en la que la actriz no se ha cortado y ha confesado sin tapujos que en su momento se operó el pecho, aunque no tiene pensado volver a pasar por el quirófano. A la actriz no le importaría que David Bustamante se hiciera algún arreglillo y se ha declarado totalmente en contra del botox. ¡Vaya, vaya!