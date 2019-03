Paula Echevarría, Sergio Ramos o Úrsula Corberó, así pasaron el día de Reyes nuestras celebrities

Las redes sociales han vuelto a dejarnos constancia de cómo ha sido la ansiada noche de Reyes. Muchos de nuestros famosos han caído en la tentación del mítico roscón de Reyes, y mientras Úrsula Corberó presumía al haberle tocado la sorpresa, Andrés Velencoso posaba con la haba y junto a su hermana con la corona de Reyes.

La ilusión de los más pequeños es contagiosa y si no que se lo digan a Paula Echevarría, quien acudió con la pequeña Daniella a la cabalgata de Candas, su tierra natal. La guapa actriz no dudó en fotografiarse con el rey Melchor y compartir la instantánea con su multitud de seguidores. La actriz Esmeralda Moya tampoco se quiso perder el desfile de carrozas y acudió a coger caramelos como una niña más, pero quien no quiso perder la ocasión para disfrazarse de rey Mago fue el cantante Manuel Carrasco, todo un Baltasar onubense de ojazos verdes.

Mientras Sergio Ramos aparecía junto a una instantánea de Michael Jackson y confesaba que estaba la mar de contento por sumar tres puntos más al ganar al Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu quiso pasar el día de Reyes la polifacética actriz Norma Ruíz, quien se dejó ver a pie de campo con bufanda incluida, ella es toda una madridista de pro.

Por su parte, María José Suárez prefirió pasar esta mágica noche en famili, y no dudó en fotografiar a su sobrino llenito de regalos, al igual que Nuria Roca, que compartió una foto de los más peques de la casa abriendo todos los regalos. Ella parece que también ha sido buena porque le han traído una radio... ¿Tendrá algo que ver con sus próximos proyectos?