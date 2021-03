La foto en bañador de Paula Echevarría en la que sus seguidores la tachan de superficial: ''No todo en la vida es un cuerpo''

Hace unos días Paula Echevarría se confesaba con sus seguidores después de compartir una publicación donde hablaba de los kilos de más que ha cogido durante el embarazo a pesar de haber hecho ejercicio constantemente y haberse sometido a varios tratamientos para evitar que eso pasara, pero no ha sido suficiente.

"Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuarios de 'Si yo fuera rico' y me ha dado la risa. Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos… con esa barriga. Sé que hay mujeres así de hecho, conozco a unas cuentas, así que no creo que sea un mito. Hablo de mí, haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea… me da la risa", explicaba la actriz en la imagen que subió mientras se tomaba con humor el notable cambio físico que ha experimentado durante el embarazo.

Esta semana ha vuelto a hablar de ello cuando compartió una imagen de ella en bañador mientras disfrutaba durante el verano de unas bonitas vacaciones en una isla de Italia montada en un barco. "Echo de menos muchas cosas de esta foto #viajar, #verano, #mar y #cuerpín", comenzaba la intérprete la publicación donde se le ve disfrutando.

Eso sí, justo debajo ha querido recalcar que está muy feliz con la barriga que tiene, y que no entiende como después de todo lo que habla del embarazo muchos los que solo se quedan con que no quiere tener esa barriga cuando no es así. Y es que la influencer ha aclarado en más de una ocasión de que todo lo que publica lo hace con la intención de que todos vean las múltiples caras que tiene el embarazo.

La publicación se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, ya que algunos han defendido que se queje y hable sin tapujos de una realidad que todas las mujeres viven: "Normalicemos que una mujer se exprese en todo momento. No somos incubadoras". Mientras que otros le han tachado de superficial por sus palabras y han asegurado que no todo se basa en tener 'un cuerpín'.

