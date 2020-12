La inédita imagen de Paula Echevarría en su primera Navidad con Miguel Torres

A Paula Echevarría le encanta la navidad. Ella, mujer a la moda y auténtica prescriptora de tendencias, adapta por estas fechas su estilo para lucir looks de lo más navideños. Y en este ambiente no tiene ningún problema en mostrar abiertamente como pero sobretodo con quien está pasando estas fechas tan señaladas.

De hecho, la actriz se adelantó un poquito y ya a mediados del mes de diciembre, colgaba en sus redes un posado navideño junto a Miguel Torres. Paula está muy enamorada y quiere que todo el mundo vea lo feliz que se siente de poder compartir esta época del año que tanto le gusta junto a su pareja. Pero no sucedía lo mismo hace un tiempo, cuando en los medios aún estaba de actualidad su sonado divorcio con David Bustamante.

Durante las navidades de hace dos años, Paula ya había comenzado a salir con el ex jugador de fútbol y comentarista deportivo, Miguel Torres. Sin embargo, para no echar más leña al fuego, la influencer optaba por la discreción y no revelaba con quien decidía festejar el día de Navidad. Ahora en cambio, con su relación más que formalizada y consolidada, ella ha querido recordar las Navidades de 2018 y por ello, ha compartido en su perfil de Instagram la imagen de la primera Navidad que pasó junto a Miguel Torres. Para ver la hasta ahora inédita estampa navideña de la pareja, solo tienes que pinchar en el video que te adjuntamos en la parte superior de la página.

Echevarría y Torres están disfrutando de su última Navidad "en soledad", ya que el año que viene serán uno más. Ella presumía recientemente de su tripita de embarazada, a través de una fotografía en la que lucía un estupendo sexto mes de embarazo. En menos que canta un gallo, Miguel Jr. llegará por fin al mundo y para las navidades de 2022 Miguel, Paula y Daniella Bustamante, podrán disfrutar de las fiestas junto al nuevo miembro de la familia.

Seguro que te interesa:

...

La respuesta de Paula Echevarría a las críticas por llevar esos tacones tan altos estando embarazada