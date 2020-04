Paula Echevarría suele publicar en sus redes sociales un modelito cada día. La actriz se ha hecho con un gran hueco como influencer dentro de nuestro país, y es que la mezcla del low cost con piezas más exclusivas ha sido siempre su binomio para el éxito.

Pero ahora que no sale a la calle, Paula suele publicar los estilismos que lleva por casa. De ahí que cuando hace unos días compartió un look y una hater la increpara por considerar que no son tiempos para este tipo de cosas debido a la crisis por el coronavirus, la asturiana le respondiera sin pensárselo dos veces.

"No son tiempos de modelitos. Lo mismo si haces un voluntariado no te aburres tanto, ¡faltan manos!", le lanzó la usuaria, a lo que Paula respondió: "Pues aplícate el cuento y no ocupes las tuyas en dar lecciones de moral en una red social", una contestación muy aplaudida por sus followers.

