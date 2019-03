Paula Echevarría responde a David Bustamante tres semanas después

Paula Echevarría es la protagonista del nuevo número de Cosmopolitan. Tan guapa como siempre y presentando la moda de baño del próximo verano, la actriz ha respondido a David Bustamante, tres semanas después de su exclusiva entrevista en Hola en la que hablaba sobre su separación.

La asturiana se ha mostrado sincera a la hora de hablar sobre los vaivenes que su vida ha sufrido durante el último año: “Sonreír cuando tienes ganas de llorar a veces te salva”. Eso sí, asegura que los 40 está siendo la edad en la que “me encuentro más a gusto y segura de mí misma que nunca”.

Pese a todo lo sucedido, asegura sentirse afortunada: “Ha sido un año muy difícil y ha habido cosas negativas, pero también otras fantásticas. No me quejo. Tengo una vida plena: una hija maravillosa que me da mucho más de lo que esperaba, una familia que en cuanto silbo viene, y un grupo de amigas fabulosas que han estado más cerca que nunca”.

Respecto a su evidente pérdida de peso, ha querido aclarar: “He adelgazado bastante por mis circunstancias personales, pero también porque hago mi tabla de ejercicios casi todos los días”. Eso sí, de su nueva pareja, Miguel Torres, no ha dicho nada, aunque no hay más que ver su cara de felicidad para ver que su relación marcha viento en popa.