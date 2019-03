Paula Echevarría recibe un anillo personalizado con en nombre de David y Daniela por el día de San Valentín

AUNQUE DAVID BUSTAMENTE ESTÉ LEJOS, PAULA NO SE HA QUEDADO SIN REGALO

El amor mueve montañas, y cuando dos personas se quieren, no existen distancias que puedan impedir vivir San Valentín de la manera más romántica. Y si no que se lo digan a Paula Echavarría, que aunque el día de los enamorados no lo haya podido pasar junto a David Bustamante, ya que se encuentra en Noruega grabando un programa, la protagonista de 'Velvet' no se ha quedado sin el regalo. El cantante le ha regalado un anillo personalizado con el nombre de David y Daniela, sus "dos amores". ¡Si es que Busta no puede ser más romántico!