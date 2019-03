Paula Echevarría publica una imagen de ella cuando era pequeña

La mujer de David Bustamante ha hecho partícipes a sus fans de las últimas escenas en el rodaje de 'Velvet', así como de su reencuentro con su marido tras un largo tiempo separados o de sus largas sesiones de duro entrenamiento físico, y es que Paula Echevarría suele ser una de las famosas más activas en las redes sociales y el contacto con sus fans es directo a través de estas herramientas.

Así, Paula ha querido subir a Instagram una imagen de cuando tenía solo 9 años, una niña que nunca se imaginó tener el éxito que ha tenido hoy en día.

El motivo de esto no es otro que felicitar a la revista ELLE por su 30 aniversario: "Esta soy yo, hace 30 años! Mientras @elle_spain nacía y yo ni me imaginaba que un día podría formar parte de ella! ? #30AñosNoEsNada #Happy30ELLE (el flequillo me lo cortaba yo sola y se nota! )", decía junto a la foto donde se ve una Paula muy inocente y risueña.