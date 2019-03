Paula Echevarría publica una foto que despierta la curiosidad de todo el mundo

Paula Echevarría se ha despedido del rodaje de ‘Velvet Collection’. La guapa actriz solo ha tenido buenas palabras para sus compañeros de rodaje con los que ha vuelto a revivir momentos maravillosos. Y entre comidas y flores, la asturiana ha abandonado el set de rodaje.

Pero una de esas fotos ha despertado la curiosidad de todo el mundo puesto que en la imagen del grupo, donde podemos ver a Marta Hazas, Marta Torné, Adrián Lastra, Aitana Sánchez Gijón y Asier Etxeandía, aparece una octava persona cuyo rostro está tapado por el adorable emoticono de un gato.

No sabemos quién será el chico en cuestión: ¿un fichaje de la serie que no se quiere revelar? ¿Alguien que prefiere mantener oculta su identidad? ¿Un famoso tímido? ¿Una persona desconocida que no pintaba nada en la foto? En fin, las posibilidades son infinitas y, sin duda alguna, sus seguidores (y nosotros) estamos deseando saber más…