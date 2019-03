Paula Echevarría protagoniza un nuevo acercamiento con David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante siguen en las mismas. La situación de su matrimonio solo ellos la saben y si para algunos la separación es ya un hecho, para otras la puerta a la reconciliación sigue estando abierta.

De hecho el propio Poty, amigo íntimo de la pareja, reveló que hay muchas cosas que la gente no ve pero que la actriz y el cantante siguen quedando con el resto de matrimonios amigos como han hecho siempre, pero que ni los propios amigos sabían bien cuál es la relación actual que hay entre ellos.

Lo que sí que les mantiene unidos es su hija Daniella, de hecho el cántabro va prácticamente a diario a verla y esta misma semana protagonizaba un nuevo altercado con los medios de comunicación al decirles: “Dejad de decir tonterías ya”.

Otro nexo de unión que tienen son las redes sociales, donde suelen dejarse comentarios cuando uno u otro publican algo. De hecho, este mismo miércoles el cántabro publicaba una foto junto a su equipo durante el rodaje de un videoclip. Ahí se podía ver a Miguel Ángel Álvarez, el maquillador de Paula, por lo que la asturiana no tardaba en dejar un comentario junto a la instantánea en el que escribía: “¿Qué haces con mi guaperas?”, y nombraba tanto a Busta como al estilista.

Y es que todavía no está todo terminado, aunque Paula dijera alto y claro que no había que preguntar cosas que se dan por sobreentendidas refiriéndose al estado de su matrimonio, por lo que parecía dejar claro que están separados porque, tal y como sabemos, hace ya unos meses que no viven bajo el mismo techo. Pero visto lo visto, ¿se darán una segunda oportunidad?