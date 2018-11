Paula Echevarría se adelanta así a la Navidad

Paula Echevarría ya ha entrado en modo navideño. La actriz ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram que en su casa no han podido esperar más para poner el árbol de navidad: "Pues sí, ¡la Navidad llegó a casa! Dani no aguantaba más…y como a mí no hay que convencerme mucho…", un texto que acompañó con una imagen del árbol lleno de brillantes bolas y luces.

Hace unos días la actriz contaba que no pasará las fiestas en su nueva casa ya que aún está por terminar: "No creo que pase las Navidades en mi nueva casa, pero no porque se hayan retrasado las obras, es que las cosas de palacio van despacio, hay que hacerlas bien".

Además, la asturiana está teniendo un gran año, triunfa en el terreno personal y profesional.