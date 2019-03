Paula Echevarría, muy criticada por ponerse botas altas en verano

Después de unas merecidas vacaciones en Cádiz y Asturias, Paula Echevarría vuelve a Madrid para cumplir sus compromisos profesionales y también con su rutina de ejercicios, como ella misma ha publicado en su perfil de Instagram. Aunque todavía no había terminado agosto, la actriz ya ha protagonizado una sesión de fotos para la próxima temporada otoño/invierno por lo que se ha tenido que calzar unas botas altas que no han pasado desapercibidas para el crítico ojo de sus seguidores.

Los comentarios negativos en las redes sociales no se han hecho esperar tras ver la foto de la 'it girl' con las botas: "¿Ya con botas? Uff qué calor", "Mae mia pollito...., no entiendo nada unos con chanclas y otros con botas hasta las ingles" o "Niña con esas botas irás muy cuqui pero te van a salir cabrillas en las pantorrillas ANTONIA!!!!!", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su perfil de Instagram.

Debido a los miles de comentarios que ha tenido que leer, la actriz ha respondido asegurando que el conjunto formaba parte de la sesión de fotos. "Será porque estoy haciendo editoriales del invierno. Madre mía cómo se alarman algunas", ha asegurado la intérprete. El fotógrafo encargado del reportaje ha sido Jesús Cordero, conocido en el mundo de la moda, y el maquillador de Max Factor, Miguel Ángel Álvarez ha sido quien ha puesto a la actriz a punto para posar delante de la cámara. La protagonista de 'Velvet' dice adiós a la ficción de Antena 3 tras finalizar en su cuarta temporada por lo que ya está preparando nuevos proyectos para enero.