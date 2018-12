Las exigencias de Paula Echevarría retrasan la mudanza a su nueva casa

NO SE MUDARÁ HASTA EL PRÓXIMO AÑO

Paula Echevarría, tras la separación con su ex David Bustamante, compró una casa nueva la cual quería estrenar con la llegada de año nuevo. Pero visto lo visto no va a poder ser ya parece que el nuevo hogar de la actriz aún no está terminado para alojarse dadas las exigencias de la actriz que están retrasando las obras.