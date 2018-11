El beso más apasionado de Paula Echevarría y Miguel Torres

Hace unos días veíamos como Paula Echevarría y Miguel Torres compartían con sus amigos una divertida cena y parece que este fin de semana les ha tocado velada romántica. La actriz de 'Velvet' y el futbolista han decidido aprovechar sus días descansando de sus compromisos profesionales y dándose muchos mimos.

La 'influencer' y apasionada de la moda, ha publicado en su cuenta de Istagram un vídeo donde podemos ver como la pareja se come a besos mientras se escucha de fondo la canción 'Love of my life' de Queen.

No es la primera vez que Echevarría sube fotos de lo más románticas con su chico, dando a entender que es 'el amor de su vida' , como diría la canción. Pero lo cierto es que, tras su ruptura con David Bustamante, ella está de lo más feliz e ilusionada con su nuevo romance.