El look con el que jamás te hubieses imaginado a Paula Echevarría mostrar su enorme barriguita de embarazada

Queda muy poco para que Paula Echevarría y Miguel Torres puedan conocer al pequeño Miguel Jr., ya que en abril la 'it girl' saldrá de cuentas después de haber estado meses documentando su embarazo. Y es que no solo es ella la que tiene ganas sino que sus más de 3 millones de seguidores seguro que también lo están deseando tras haber conocido todos los detalles de esta especial espera. Pero aunque esté embarazada y no se pueda vestir todo tipo de prendas, Paula nunca ha perdido el increíble estilo que la caracteriza.

Y así lo ha dejado ver en el último vídeo que ha compartido con sus fans y en el que lleva un look muy pero que muy original que resalta su gran barriguita, como te mostramos en el vídeo de arriba. En la publicación, se ve a la it girl vestida con lo que podría ser ropa de deporte o que también perfectamente puede ser un atuendo de estar por casa, ya que con solo verlo ya parece comodísimo. Pero lo más especial de este outfit es su estampado.

Tanto el top como los apretados pantalones son de color blanco y tienen corazones negros por todas partes, algo que hace que el look sea juvenil y desenfadado pero que también le dé un toque romántico. Y es que aún por encima, a la actriz se le nota más que nunca la enorme tripa que ya tiene por la pronta llegada del pequeño y que ella misma ha notado escribiendo: "Big boy" (gran chico).

Lo cierto es que en menos de un par de meses conoceremos a unos de los bebés más esperados de nuestro país en estos últimos años.

