Paula Echevarría lo da todo bailando la última canción de David Bustamante

Paula Echevarría ha estado todos estos días de atrás junto a su grupo de amigas disfrutando de unos días de relax en Marbella. Unas vacaciones donde ha intentado desconectar de todo el revuelo que se ha formado desde que saltó la noticia de su divorcio.

Pero, aunque en general esta semana estival ha sido muy pacífica la actriz tuvo un encontronazo con un paparazzi al que le llamó la atención por fotografiarla dentro del hotel, tal y como apunta 'Vanitatis': "Yo voy a la playa cuando me da la gana. Y ya me pongo yo si quiero o si no en un sitio público. Pero lo que no puedes hacer es enfocar hacia donde sabes que no puedes, que está prohibido", comenta Paula.

Aun así, nada ha conseguido amargar las vacaciones a Echevarría pero si ha habido algo que la ha animado en todo momento ha sido la nueva canción de David Bustamante. Y es que la intérprete ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram donde aparece bailando el tema 'Lo pide el alma' junto al que escribe: "Sin poder parar de bailarla! La canción de las vacaciones!!! Enhorabuena @davibusta!!!!", demostrando que no hay rencillas entre ambos y que ella sigue siendo su mayor fan.