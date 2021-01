Lo que Paula Echevarría se ha visto obligada a aprender tras el último y difícil año

Para Paula Echevarría como para muchas otras personas, el 2020 nos ha servido para cambiar cosas que hacíamos antes de la pandemia o aprender otras nuevas. En el caso de la actriz, este pasado año le ha servido para eliminar alguna que otra manía.

"Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020? (y estos primeros 13 días de 2021...) A improvisar! Yo era una persona súper cuadriculada, de las de agenda... todo estaba apuntado! Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla!", ha confesado la influencer entre otras cosas. Y es que ha pasado de organizarlo todo a no organizar nada y vivir el día a día.

Esta publicación donde Paula se ha sincerado con sus seguidores ha pillado a todos por sorpresa, y es que desde hace tiempo quiso centrar su cuenta de Instagram en publicar un contenido dedicado a la moda en vez de a su vida personal. Eso sí, después de compartir esta reflexión ha recibido numerosos mensajes de personas que se sienten igual que ella como son Chenoa o Eva González.

No hay duda de que la actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida después de que el pasado verano anunciara que estaba esperando al que va a ser su segundo hijo fruto de su relación con Miguel Torres.

