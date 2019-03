Paula Echevarría habla sobre las pequeñas 'disputas' que empieza a tener con su hija Daniella

Paula Echevarría acudió ayer a 'El Hormiguero' donde habló de todos los proyectos profesionales en los que está inmersa como el rodaje de la nueva temporada de 'Velvet' o en la promoción de su perfume, pero además también habló de su familia y de cómo intenta sacar tiempo de donde puede para estar junto a ellos.

Así, la actriz habló sobre cómo es la relación con su hija Daniella que ya tiene ocho años y afirmó que ya empieza a mostrar su carácter por lo que han empezado a tener alguno que otra 'pelea' entre madre e hija: "Se me empieza a escapar un poquito. Tiene mucho carácter lo cual me gusta, porque me parece que es bueno que lo tenga para el resto de su vida, pero espérate Daniella, de momento me tienes que hacer caso en todo, a ver si me está viendo".

Paula concretó que uno de los aspectos en los que empiezan a chocar es en el estilismo, y es que aunque la intérprete sea una de las personas más estilosas del país su pequeña quiere mostrar su personalidad en este campo: "Ahora está en el punto este de mamá, no me vistas de bebé. No quiere lazos, florecitas... empezamos a tener ahí unas disputas interesantes, pero me gusta que tenga carácter, hay que tener personalidad".

Además también ha confesado que su hija le ha ayudado alguna vez a hacer las fotos de su blog: "Daniella me las ha hecho un par de veces, pero luego es como su padre: ¿mamá ya? Se me cansa el brazo", aunque afirma que el que más le ayuda con esto es el jardinero: "Al final es el que está ahí fuera todo el rato", explicó con gracia.