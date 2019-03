Paula Echevarría habla de David Bustamante durante la celebración de su 40 cumpleaños

Paula Echevarría ha celebrado por todo lo alto su 40 cumpleaños con una fiesta a la que acudieron 300 invitados. Una celebración que organizó junto a la revista con la que colabora en la que no faltó ningún detalle. La actriz deslumbró con un vestido de Dolores Promesas con el que estaba espectacular.

A este evento también la acompañaron sus padres y su hija Daniella, quien estuvo en todo momento acompañada de sus tíos y primas. Pero hubo un gran ausente: David Bustamante. Aunque el cantante no estuvo presente, la chica 'Velvet' sí habló sobre éste y sobre los rumores que han salido a la luz estos últimos días sobre la expareja.

A la bloguera le preguntaron sobre los problemas que podría estar teniendo con la casa que tienen en común desmintiendo que existiera algún conflicto: "No entiendo de donde surgen esas historias. Paso de todos los comentarios porque es la única manera de sobrevivir. Se han dicho tantas historias que no sé de dónde surgen. Me suelo enterar por los reporteros que me preguntan por la calle. No he puesto en venta mi casa", aclaraba Paula.

También aseguró que su relación con el artista sigue siendo estupenda: "No considero que sea obligatorio tener que decir lo que nos pasa. Estamos en un momento nuestro. Si no tenemos nada claro qué queréis que digamos", decía la actriz.

Paula empieza los 40 llena de compromisos profesionales, entre ellos está el comienzo de una nueva película y una nueva serie. Sin duda, este será otra gran año profesional para la intérprete, aunque aún le queda por resolver el tema de su divorcio.