Paula Echevarría habla sobre el cuerpo de su marido: "El pelo en el pecho de David es cosa mía, le pido que no se lo quite"

Paula Echevarría acaba de volver de sus idílicas vacaciones fuera de temporada en Miami y Cuba, las cuales organizó ella para pasar unos días en familia junto a David Bustamante y su hija Daniella. Nada más volver, ya se ha puesto de tiros largos para asistir a los premios Mujer Hoy, donde fue abordada por los medios con preguntas acerca de sus vacaciones.

Así, salió a la luz la intriga generalizada acerca de la actual forma física de David y su pelo en el pecho. "El pelo en el pecho de David es cosa mía, a mí me encanta, y siempre le pido que no se lo quite, pero no siempre lo consigo. Está menos en forma porque no podía entrenar por una lesión, pero a mí me gusta más, de verdad, así es como yo le conocí; ahora para el disco nuevo ya se ha puesto las pilas entrenando, y se depilará entero", comentó con su eterna sonrisa la actriz.

En cuanto a sus vacaciones, confesó que se lo han pasado realmente bien y que Daniella es una apasionada de los viajes. "A Daniella le encanta viajar, donde sea, así que estaba encantada y lo ha disfrutado muchísimo. A ella le da igual que sea playa o ciudad, se viene a museos, disfruta con todo", afirmó. Pero eso sí, la niña no tendrá compañero o compañera de juegos en los viajes, pues Paula tiene claro que la familia no va a crecer más: "No aumentamos familia, lo repito, los tres tenemos claro que no queremos".