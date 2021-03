El gesto que ha tenido Paula Echevarría con David Bustamante en este duro momento para el cantante tras la muerte de Álex Casademunt

Al pensar en Álex Casademunt mucha gente lo relaciona con David Bustamante, con el que siempre ha mantenido una excelente relación, a pesar de su reciente desencuentro por la nueva versión de la canción 'Dos hombres y un mismo destino' en la que solo participa David. Pero esto no ha hecho que los extriunfitos conocidos en 2001 rompieran su amistad, que ha estado vigente hasta el día del fatídico accidente, algo que conoce muy bien Paula Echevarría.

Y es que la 'it girl' ha querido demostrar su apoyo en estos duros momentos a su exmarido reaccionando a la publicación que este compartió como homenaje a su amigo fallecido. Paula escribía un corazón roto que acompañaron las palabras del cantante: "No es Justo! No puedo... ¿Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP", decía un destrozado David.

De esta forma la influencer ha demostrado que a pesar de todo, siempre será un gran apoyo para el padre de su hija Daniella. Y es que en estas ocasiones se puede ver realmente cómo es cada persona y los valores humanos que representa, ya que haber dejado atrás los conflictos para dar un necesario apoyo al cantante, honra a Paula.

