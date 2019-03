Paula Echevarría estalla ante el acoso mediático a su hija Daniella

Paula Echevarría vuelve a ser la comidilla mediática después de confirmar que su divorcio de David Bustamante es definitivo: “No hay marcha atrás”, afirmaba la actriz hace tan sólo unos días.

Pero la intérprete se ha cogido un cabreo monumental por otro motivo: su hija Daniella. Paula fue a urgencias junto a su pequeña y sus padres, y a la salida se encontró con un gran número de paparazzis que estaban esperando en la puerta para capturar el momento.

La asturiana decidió grabarles y publicar el vídeo en su Instagram, desde donde denunció el acoso mediático que sufre a diario y que le preocupa especialmente por su niña: "Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico... Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas "publicas".. Sí, sé que es vuestro trabajo.. Pero dónde queda el sentido común? Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. Pero ella?.. Por Qué?... Para Qué? #LeyDeProteccionDelMenor #PezqueñinesNoGracias”.

Un mensaje que se vio apoyado por otras amigas y compañeras como Marta Hazas o Sara Carbonero.