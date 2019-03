Paula Echevarría está perdiendo las ganas de compartir ciertas cosas en sus redes sociales

Paula Echevarría compartía muchos momentos personales a través de sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de su día a día. Pero poco a poco ha ido dejando de hacerlo y en una entrevista para Europa Press ha contado el porqué.

La actriz, que estuvo en la cena de nominados de los Fotogramas de Plata, dejó claro que cada vez le apetece menos: “Estoy perdiendo las ganas de compartir por Instagram ciertas cosas que luego para unos eres una noña, para otros que si no sé qué… Al final es cuanto menos cuentes, mejor”.

De ahí que no hayamos visto por parte de ella ni de su marido ninguna mención especial en San Valentín, como quizás sí que hacían antaño. De hecho, antes del Día de los Enamorados, ella misma comentaba en esta entrevista: “No esperes nada, no me gustan mucho a mí esas cosas. Cada día lo hago menos, ni en su cumple, ni en su aniversario ni casi nunca”.