Paula Echevarría ha encontrado a su 'príncipe azul'

Paula Echevarría está disfrutando como una niña de esta Navidad. Es la primera que está pasando sin la compañía de David Bustamante desde que saliera a la luz su separación, pero la actriz la está viviendo rodeada de los suyos y encantada de la vida.

Tan encantada como que no deja de publicar todo lo que hace a través de sus redes sociales, y gracias a ellas la hemos podido ver comiendo unos riquísimos escalopines al cabrales o tomando una taza de chocolate con churros. Además, ha tirado de fotos del pasado para recordar viejos momentos y hasta nos ha enseñado a su nuevo ‘príncipe azul’.

Y es que la intérprete se encontró con un pequeño sapo al que fotografió y subió a su Instagram Stories mientras lanzaba una pregunta a sus seguidores: “¿Le daré un besito?”. No sabemos si finalmente se lo dio o no, pero lo que queda claro es que Paula está abierta al amor ahora que su matrimonio con Bustamante parece cosa del pasado, aunque todavía no lo hayan hecho oficial.