Paula Echevarría: "El protagonismo me lo he ganado con los años y con mi trabajo, no siendo un chocho"

Un acto donde Paula Echevarría también habló de forma natural sobre su actual separación de David Bustamante. Y aunque ha revelado que de momento no hay nada definitivo, lo que sí ha dejado claro es que en el caso de que no puedan superar esta importante crisis, ella no necesita un hombre en su vida para sentirse feliz.

"Yo sí creo en los cuentos de hadas, pero creo que la princesa también puede ser muy feliz sola. No necesita al príncipe que la rescate ya. Ahí ha cambiado el cuento. No es ser feminista. El querer ser válida, el querer tu trabajo y tu posición, además de querer a la persona a la que tienes al lado no es ser feminista, es querer ser persona", confesaba la actriz de 'Velvet'.

Un acto que acabó convirtiéndose en trending topic después de la contundente respuesta que Paula dio a un periodista cuando este le preguntó que cómo se sentía después de todo el protagonismo que había adquirido en esta última época después de haber estado a la sombra en su matrimonio: "Pero, ¿quién ha estado a la sombra de quién? Creo que el protagonismo me lo he ido ganando con los años, con mi trabajo y siendo una smartgirl, no siendo un chocho".

Una respuesta que rápidamente se hizo viral en redes sociales.