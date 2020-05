Paula Echevarría está muy activa en redes sociales durante la cuarentena. La actriz no deja de publicar sus looks, así como sus vídeos en Tik Tok, algunos de los momentos que comparte con su hija Daniella, así como sus sesiones tomando el sol junto a su piscina.

Ha sido precisamente en su primer posado en bikini donde sus seguidores le han planteado la siguiente duda: ¿dónde está Miguel Torres? Y es que es cierto que hace ya días que no aparece en las publicaciones de la actriz.

"Ya no está con Miguel que hace tiempo que no sale en fotos juntos", se preguntaba una usuaria. Y es que si al principio sí que solía compartir muchos de los momentos de su convivencia durante el confinamiento, ahora ya no suele hacerlo.

