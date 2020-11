El curioso detalle de Paula Echevarría en su romántica velada casera con Miguel Torres

Paula Echevarría y Miguel Torres atraviesan el momento más especial de su relación: la dulce espera de su primer hijo en común, Miguel Jr., que en unos meses llegará para ampliar la familia. Mientras tanto, ambos aprovechan para realizar ciertos planes que, con la llegada de su futuro bebé, inevitablemente, pasarán a un segundo plano. Por ello, y ajustándose a la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos, han querido disfrutar de una romántica velada en casa donde un especial detalle ha acaparado todas las miradas.

Y es que, lejos de llevar sus prendas más cómodas, la actriz se ha vestido con sus mejores galas: un vestido de lentejuelas negro y unas sandalias de tacón de infarto. ''¿Quién dice que un lunes y en casa no se puede tener una cita especial? Una cosa que he aprendido durante el confinamiento es a vestirme para mí y mi compañía... Así que, ¿lentejuelas un lunes en casa para cenar con mi chico?... ¡¡¡SÍ!!!'', ha reflexionado la intérprete junto a la serie de instantáneas.

Ni la mesa perfectamente preparada ni la vestimenta han faltado para convertir un lunes en toda una cita de sábado noche. Unas fotografías en las que vemos a Paula lucir espectacular, a pesar de que su tripita de embarazada, la cual ya ha mostrado en varias ocasiones, no se aprecie a la perfección debido a la fluidez de su vestido que no se ajusta a su silueta. ¡Dale al play y no pierdas su cita más especial!

