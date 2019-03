Paula Echevarría desconecta así de su polémica ruptura con David Bustamante

En medio del revuelo mediático, Paula Echevarría ha decidido pasar unos días de desconexión total en su Asturias querida. Parece que tras la ruptura con David Bustamante, la actriz ha decidido refugiarse junto a su familia esta Semana Santa.

A pesar del momento por el que está pasando, Paula no ha dejado las redes sociales y ha querido compartir con sus seguidores donde pasará la Semana Santa: "Cómo te echaba de menos! #AsturiasPatriaQuerida #ParaísoNatural", ha escrito la intérprete junto a la fotografía que muestra el cartel de entrada al Principado de Asturias. Al parecer Paula ya estaba deseando volver a su tierra natal como comentó en la presentación de su perfume: "Me muero de ganas de ir a Asturias, no iba desde Navidad. Y Daniella se muere de ganas de estar con sus primas".

El comienzo de las vacaciones de Paula han coincidido con las declaraciones de David Bustamante sobre su situación con la actriz: "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", aseguró el cantante que está pasando unos días en San Vicente de la Barquera.