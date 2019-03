Paula Echevarría y David Bustamante son los primeros en celebrar el día de San Valentín

Utilizan Instagram para declarar su amor

Es sabido que a Paula Echevarría y a David Bustamante no les importa declarar su amor a los cuatro vientos mediante las redes sociales. Y como no podía ser de otra manera, los tortolitos han madrugado para dedicarse mutuamente palabras de cariño. La pareja ha subido fotografías de sus numerosos viajes junto a unas bonitas dedicatorias. A pesar de los rumores de ruptura que les rodea, Busta y Pau no dejan de demostrar que su relación va viento en popa.