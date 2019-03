Paula Echevarría y David Bustamante felicitan con mucho amor a su hija Daniella en su octavo cumpleaños

En cada aparición pública que hacen David Bustamante y Paula Echevarría suelen presumir de lo buena hija que es Daniella. El cantante suele contar divertidas anécdotas mientras que la actriz es más reservada, pero los dos no pueden negar que están muy orgullosos de la pequeña.

Ahora en su octavo cumpleaños el matrimonio han felicitado a su hija con unas bonitas palabras en las redes sociales. Tanto el intérprete de 'Feliz' como la protagonista de 'Velvet' han elegido una foto donde Daniella aparece dándoles un beso."Lo único que te puedo echar en cara es que me desobedezcas al pedirte que no crezcas más, que seas para siempre mi bebé...Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, una niña preciosa, inteligente, educada y con un corazón que no te cabe en el pecho! Te amo con todo mi corazón! Feliz cumpleaños hija mía!", escribía el artista asegurando que su hija es el amor de su vida.

Aunque la actriz lo hacía más tarde, tampoco se ha quedado corta en cuanto a halagos se refiere:"Y a ti hija, solo puedo darte las gracias por existir, porque desde que llegaste a mi vida hace hoy 8 años no has hecho más que enseñarme aunque tú no seas consciente de que lo haces, darme fuerza para todo y llenarme de luz…Gracias por tu alegría constante, por tus risas, por tus caricias, por tus "te quiero mami", por tus despertares, tus besos y tus abrazos que son mi motor.. Eres mi vida y te amo con locura!", además agradece las muestras de cariñoso de sus seguidores. La familia Bustamante-Echevarría sigue disfrutando de sus vacaciones en el norte y cómo podemos ver en su perfil de Instagram se han divertido con una jornada de hípica donde Daniella ejerce de perfecta amazona.