Paula Echevarría y David Bustamante celebran en Estambul su décimo aniversario

Paula Echevarría y David Bustamante son la pareja de tortolitos por excelencia, además de ser una de las parejas más activas en redes sociales. Hace unas semanas les veíamos disfrutar bajo el calorcito de las Islas Canarias con la pequeña de la familia, su hija Daniela.

Sin embargo Pau y Busta han querido un viaje anticipado y más íntimo para celebrar su 10º aniversario como pareja ya que se conocieron un 17 de marzo de 2005. Los tortolitos ponían rumbo a Estambul desde Madri.d ¡Son la mar de felices! Aunque de momento no hemos visto nada de este viaje de enamorados en sus redes sociales, esperamos ver algo pronto, ya sea en sus cuentas de Instagram o en alguna revista, quien sabe.

La verdad es que la pareja no pierde el tiempo y aprovechan al máximo el tiempo que ambos tienen libre. David no tiene concierto de su gira 'Vivir' hasta el próximo día 14 de marzo y Paul, disfrutará de tiempo libre hasta abril cuando se reincorpore al rodaje de la tercera temporada de 'Velvet'. El viernes antes de poner rumbo a su luna de miel, Paula no quiso perderse junto a unas amigas el espectáculo ‘Disney On Ice’ que disfrutó con su pequeña. Una familia que siempre aprovecha al máximo el tiempo que tienen libre, ¡ole y ole!