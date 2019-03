Paula Echevarría y David Bustamante, de boda familiar en San Vicente de la Barquera

Para David Bustamante y Paula Echevarría los motivos de alegría se suceden. Este fin de semana el cantante y la actriz se han desplazado hasta San Vicente de la Barquera, localidad natal de David, para celebrar junto a su hermano Ígor el día de su boda con su novia Sofía.

Como no podrían ser de otra manera, Paula y David han retransmitido el enlace a través de las redes sociales. En sus respectivas cuentas de Instagram hemos podido ver algunos de los detalles del enlace y, sobre todo, el look que ambos eligieron para este día tan especial. Mientras que David lució un clásico traje azul marino con corbata a juego, Paula se decantó por un vestido palabra de honor, de corte años 50, con estampado floral en tonos pálidos y verde esmeralda de la firma Jv by Jorge Vázquez. Acompañó el espectacular vestido con sandalias verdes de Lodi y clutch y tocado de Mibuh.

Este día fue muy especial para esta pareja de celebrities por la estrecha relación que mantienen con el hermano de David y su ya mujer, Sofía. Tanto es así que Sofía es la madrina de Daniella, única hija de David y Paula.