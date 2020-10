La foto de Paula Echevarría que seguramente no pensaba que provocaría tantas críticas: "Pareces otra"

Si ya cualquier publicación que hiciese Paula Echevarría estaba observada con lupa y era bastante cuestionada entre sus seguidores, desde que la actriz anunció que está embarazada, espera su primer hijo en común con Miguel Torres; la actriz se ha convertido en el foco de atención de todos: en redes, por la calle…

Recientemente, Paula Echevarría compartía con sus seguidores cómo estaba disfrutando del día del domingo tumbada en el sofá de su casa. Una imagen de lo más normal pero que ha sido muy criticada. Pero, ¿por qué? Pues resulta que han sido muchos los que creen que la actriz no debería haber utilizado tanto filtro si lo que quiere mostrar es una imagen real y natural.

"Apenas lleva filtros... ", le escribe una de sus seguidoras de forma irónica. "Con lo guapa que eres no hay necesidad de filtros", "No sé cómo te pones tantoooooo filtro", "Para qué usar filtro y aparentar que es aspecto natural?", "No te pongas filtros pareces otra"… son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a esta criticada imagen que te mostramos en el vídeo de arriba.

