Paula Echevarría es una de las influencers más reconocidas del país, aunque puede que en lo que respecta a la relación con su chico, Miguel Torres, ya empiece a cansar a sus seguidores. Y es que la actriz no duda en proclamar a los cuatro vientos lo enamoradísima que está, aunque una de las últimas fotos que ha compartido en Instagram, en la que aparece dándole un beso al futbolista, ha conseguido mosquear a sus followers.

La actriz, que se encuentra en Marbella, ha publicado una imagen en la que aparece cenando con unos amigos y su novio, al que le da un beso mientras mira a cámara.

Algo ante lo que ha recibido un aluvión de comentarios y críticas. "¿Dando un beso mirando a cámara? Así no eh...", "Bueno, a ver... la posición del beso es algo planeado. Quiere decir, y según voy observando que ocultas algún retoque estético. Últimamente no pareces tú. Oye, que igual luego me equivoco. Un saludo" o "Queeee empalago!!!!", le han comentado.

