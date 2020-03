Paula Echevarría ha visto como uno de los últimos tratamientos médico-estéticos que ha recibido ha provocado que le lluevan una enorme cantidad de duras críticas.

A través de su Instagram Stories ha querido dejar claro que no era un tratamiento que evitara el virus, pero sí que sus efectos no serían tan fuertes por la resistencia de la vitamina C y el ozono, principales componentes del tratamiento al que se ha sometido.

Una recomendación que ha querido hacer teniendo en cuenta que ella es una mujer asmática que ha dejado hace poco de fumar, además de que también ha pasado por una neumonía.

Inmediatamente las reacciones no se han hecho de esperar, con comentarios que dejan claro que la recomendación de Paula no ha sido bien recibida. ¿Quieres sabe más? ¡Dale arriba al play!

