Paula Echevarría confirma su separación de David Bustamante: "Hay cosas que se sobreentienden"

Paula Echevarría visitará este jueves El Hormiguero, pero antes la actriz ha acudido a un acto promocional. Era su segunda reaparición ante los medios desde que saltara la noticia de su separación de David Bustamante, y si durante el primer encuentro con los periodistas acabó llorando por la tensión, en esta ocasión se ha mostrado mucho más tranquila.

Al ser preguntada sobre en qué punto se encuentra su situación personal respecto a su matrimonio con el cantante, ella ha declarado: “Creo que hay preguntas que están fuera de lugar, porque hay cosas que se sobreentienden y que no necesitan una explicación. Las cosas están como están”.

Aunque su postura sigue siendo la de no verbalizar lo que parece evidente, con sus palabras ha sentenciado que el distanciamiento físico que existe con respecto a su marido deja más que claro cuál es la realidad. Además ha añadido: “Nunca hemos pensado hacer un comunicado”, subrayando que el día en el que se emita un comunicado oficial por parte de la pareja sobre el fin de su historia de amor no va a llegar.

Además, a las cámaras de un programa de televisión ha dicho: “Estoy bien, tranquila, trabajando, rodeada de amigos, de gente, de compañeros de trabajo, con ganas de coger vacaciones, aunque no hay nada planeado y pueden surgir de repente”.

Respecto a si está dispuesta a ocupar su corazón de nuevo, la actriz ha afirmado: “Estoy abierta a vivir bien, ser feliz, pero eso ya se queda de puertas para dentro”. Y no se ha cortado a la hora de hablar del supuesto acuerdo matrimonial que firmaron hace unos años: “Se han dicho muchas cosas, muchas mentiras. Cosas que no llegas a saber de dónde salen, quién es la fuente que filtra esas informaciones, cuando ni siquiera nosotros lo sabemos. Si fuese cierto que existiesen esas capitulaciones, ¿quién las filtra? ¿El notario? Él y yo no hemos sido, pero no puedo entrar en eso”.