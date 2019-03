Paula Echevarría lo confiesa: "Vivo enganchada al móvil"

Paula Echevarría se encuentra disfrutando de uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Además de saborear las mieles del éxito con la temporada final de Velvet, la actriz se ha convertido en la nueva imagen de Samsung con la campaña Smartgirl.

"Buscaban a una mujer que no tiene nunca un no por repuesta, disfrutona, que no le importa reírse de sí misma, optimista, movida... Justo lo que yo soy. En las redes sociales intento dar una imagen de mujer trabajadora, que sale con las amigas y que da buen rollo. Por eso acepté sin dudarlo", confesaba Paula ante los medios.

La intérprete encandiló a los medios con su simpatía habitual y su belleza. Para la ocasión, Paula escogió un vestido tipo 'lady' de Hilfilger Collection.

La mujer de David Bustamante ha confesado estar enganchada al móvil, y es que además de por motivos de trabajo, Paula compra hasta los regalos de navidad a través de su móvil: "Hasta los regalos de las Navidades los compro por teléfono porque hay épocas que no tengo tiempo de nada. La verdad es que al final estás todo el día conectado y para mí es parte de mi vida".