La respuesta de Paula Echevarría tras los ataques que ha recibido por su último comentario

Después de triunfar con su último modelito, Paula Echevarría ha tenido que salir en su defensa y contestar a una seguidora de Instagram después de que esta criticase a la actriz tras la última foto que ha publicado en Instagram.

Paula lanzaba una imagen donde promociona una crema de Olay junto este mensaje: "Qué sí!.. Qué se puede con todo! Sesiones de fotos... rodajes... hacer la compra... salir a comer... entrenar... llevar y recoger a la peque del cole y... estar perfecta? Pues sí! Aún con este ritmo mi piel está firme e hidratada gracias a la #texturanube de #OlayWhips Súper ligera! @olayesp".

Un comentario que no ha sido muy bien recibido entre algunas de sus seguidoras. "No tenemos que hacerlo todo, ni tenemos que estar perfectas siempre… qué poco hemos aprendido del #8M", a lo que Paula contestaba: "Ni estoy diciendo que TENGA que hacerlo ni que TENGA que estar siempre perfecta… Hay días que lo hago porque quiero y puedo… y me gusta verme bien a mí, no porque nadie me lo exija. De todas formas, vivo sola con mi hija, no sé de dónde vas a sacar ahí tu comentario".