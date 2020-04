Paula Echevarría ha tirado de archivo para compartir algunas fotos de su álbum más privado. Concretamente de una de las primeras escapadas que hizo junto a Miguel Torres y cuyo destino fue Marrakech.

En las instantáneas podemos observar lo mucho que la pareja disfrutó durante aquel viaje, pero los seguidores más observadores se han dado cuenta de que la actriz lucía un chupetón en una de las imágenes.

Ante la avalancha de comentarios, la actriz ha querido aclarar la realidad de este 'chupetón': "Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos… ni de quien lo dice ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… Dar por hecho algo a simple vista… Y por eso me apetece aclararlo".

Y a continuación explicaba qué es lo que realmente se ve en la imagen: "¡Es la bolita de mi pendiente! Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión". La asturiana terminaba con la siguiente reflexión: "Esto es una tontería y me da igual… Pero esto es una moraleja para que antes de juzgar por una imagen a simple vista nos paremos a pensar… ¿No creéis?".

La aclaración de Paula Echevarría sobre su 'chupetón' | Instagram Stories Paula Echevarría

